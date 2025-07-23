Экс-замглавы Пыть-Яха по финансам Венере Стефогло урежут преференции. Источник в политическом истеблишменте сообщает, что администрация намерена выселить ее из служебной квартиры.
«Говорят, Стефогло поставили перед фактом — покинуть служебное жилье к 1 августа. В Пыть-Яхе и без чиновников с огромной зарплатой и приличной пенсией, которым вполне по силам была бы аренда за свой счет, достаточно нуждающихся в предоставлении квартир — это и врачи, и силовики», — отмечает инсайдер.
По словам собеседника агентства, в Пыть-Яхе с приходом нового мэра Сергея Елишева могут вернуться к обсуждению размера муниципальных пенсий чиновникам и депутатам, который вызвали общественный резонанс среди жителей. «В этом случае выплаты Стефогло могут сократиться почти вдвое. Если сейчас ей положена сумма порядка 270 тысяч, то после пересмотра она составит около 150. Но этот вопрос должен пройти публичные слушания и утверждение городской думой», — уточняет источник.
В распоряжении редакции имеются подтверждающие выселение экс-чиновницы документы. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
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