ВСУ усилили атаки БПЛА по России после переговоров в Стамбуле

Вооруженные силы Украины активизировали использование беспилотных летательных аппаратов для атак на территорию России. По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны было сбито 39 украинских дронов.
«В течение прошедшей ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Над Черным морем сбили 21 БПЛА, над акваторией Азовского — 11, над Краснодарским краем — семь.
Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
В ночь на 24 июля ВСУ предприняли попытку нанести удары по объектам на территории РФ. По информации, предоставленной российским оборонным ведомством, с 20:40 до 23:50 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий противнику. Перехваты были произведены над акваториями Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве Краснодарского края.
В Сочи обломки БПЛА упали на трассу. Предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения, однако сейчас, аэропорт вернулся к работе. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.
Всего днем ранее, в ночь на 23 июля системы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника. Атака была направлена против объектов в Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской и Курской областей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.