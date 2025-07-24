Аэропорт Сочи вернулся к работе после массовой атаки БПЛА

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Аэропорт Сочи вновь принимает рейсы
Аэропорт Сочи вновь принимает рейсы Фото:

Аэропорт Сочи возобновил работу после временного закрытия, вызванного массовой атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На данный момент сняты все ограничения на прием и отправку рейсов, аэропорт приступил к формированию обновленного расписания.

«В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении представителей авиагавани в telegram-канале. Ведется работа по восстановлению регулярного расписания и обслуживанию всех прибывающих и отправляющихся рейсов. 

Представители аэропорта порекомендовали пассажирам отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло, мониторах в терминале или через уведомления авиакомпании. Там подчеркнули, что для полной стабилизации расписания потребуется от одного до двух дней.

В ночь на 24 июля ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ. По данным Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени, российскими средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 21 БПЛА противника. Сбиты аппараты были над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края. 

В Сочи обломки БПЛА упали на трассу, предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

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Аэропорт Сочи возобновил работу после временного закрытия, вызванного массовой атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На данный момент сняты все ограничения на прием и отправку рейсов, аэропорт приступил к формированию обновленного расписания. «В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении представителей авиагавани в telegram-канале. Ведется работа по восстановлению регулярного расписания и обслуживанию всех прибывающих и отправляющихся рейсов.  Представители аэропорта порекомендовали пассажирам отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло, мониторах в терминале или через уведомления авиакомпании. Там подчеркнули, что для полной стабилизации расписания потребуется от одного до двух дней. В ночь на 24 июля ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ. По данным Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени, российскими средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 21 БПЛА противника. Сбиты аппараты были над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края.  В Сочи обломки БПЛА упали на трассу, предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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