Челябинский миллиардер Рыбаков выкупает права на альбом Гуфа

Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков выкупает права на дебютный альбом Гуфа за 100 миллионов рублей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Помнишь альбом Гуфа „Город Дорог“? Так вот, я решил его выкупить», — сообщил Рыбаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Права на дебютный альбом Гуфа, выпущенный в 2007 году, он покупает у продюсера и руководителя лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Данный альбом стал первой работой группы CENTR. Сумма сделки оценивается в 95 миллионов рублей.
Игорь Рыбаков отметил, что этот альбом оказал на него значительное влияние. Он уточнил, что слушал его настолько часто, что пластинка буквально стерлась. «Три года назад хотел фит с Гуфом, но не срослось. В итоге сделали трек с Витей АК — у клипа 5 млн просмотров», — поделился бизнесмен.
В свою очередь Антон Пронин сообщил, что доходность альбома составляла 15–16%. Часть вырученных от продажи средств он намерен направить на финансирование центра реабилитации для людей, страдающих от наркотической зависимости.
В апреле 2025 года журнал Forbes включил в список богатейших людей сразу четырех миллиардеров из Челябинской области, одним из который стал совладелец компании «Технониколь» Рыбаков. Он начал работать еще в школе и искал себя в предпринимательстве, сейчас пишет песни, записывает клипы и ведет блог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!