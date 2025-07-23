23 июля 2025

Челябинский миллиардер Рыбаков выкупает права на альбом Гуфа

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер решил выкупить дебютный альбом Гуфа
Миллиардер решил выкупить дебютный альбом Гуфа Фото:

Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков выкупает права на дебютный альбом Гуфа за 100 миллионов рублей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Помнишь альбом Гуфа „Город Дорог“? Так вот, я решил его выкупить», — сообщил Рыбаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Права на дебютный альбом Гуфа,  выпущенный в 2007 году, он покупает у продюсера и руководителя лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Данный альбом стал первой работой группы CENTR. Сумма сделки оценивается в 95 миллионов рублей.

Игорь Рыбаков отметил, что этот альбом оказал на него значительное влияние. Он уточнил, что слушал его настолько часто, что пластинка буквально стерлась. «Три года назад хотел фит с Гуфом, но не срослось. В итоге сделали трек с Витей АК — у клипа 5 млн просмотров», — поделился бизнесмен.

В свою очередь Антон Пронин сообщил, что доходность альбома составляла 15–16%. Часть вырученных от продажи средств он намерен направить на финансирование центра реабилитации для людей, страдающих от наркотической зависимости.

В апреле 2025 года журнал Forbes включил в список богатейших людей сразу четырех миллиардеров из Челябинской области, одним из который стал совладелец компании «Технониколь» Рыбаков. Он начал работать еще в школе и искал себя в предпринимательстве, сейчас пишет песни, записывает клипы и ведет блог.

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Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков выкупает права на дебютный альбом Гуфа за 100 миллионов рублей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Помнишь альбом Гуфа „Город Дорог“? Так вот, я решил его выкупить», — сообщил Рыбаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Права на дебютный альбом Гуфа,  выпущенный в 2007 году, он покупает у продюсера и руководителя лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Данный альбом стал первой работой группы CENTR. Сумма сделки оценивается в 95 миллионов рублей. Игорь Рыбаков отметил, что этот альбом оказал на него значительное влияние. Он уточнил, что слушал его настолько часто, что пластинка буквально стерлась. «Три года назад хотел фит с Гуфом, но не срослось. В итоге сделали трек с Витей АК — у клипа 5 млн просмотров», — поделился бизнесмен. В свою очередь Антон Пронин сообщил, что доходность альбома составляла 15–16%. Часть вырученных от продажи средств он намерен направить на финансирование центра реабилитации для людей, страдающих от наркотической зависимости. В апреле 2025 года журнал Forbes включил в список богатейших людей сразу четырех миллиардеров из Челябинской области, одним из который стал совладелец компании «Технониколь» Рыбаков. Он начал работать еще в школе и искал себя в предпринимательстве, сейчас пишет песни, записывает клипы и ведет блог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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