Челябинские магазины занижают зарплаты продавцов

В Челябинской области магазины платят продавцам на треть меньше, чем зарабатывают остальные. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, спрос на продавцов остался высоким.
«Медианная зарплата, которую работодатели за последние три месяца указывали в вакансиях продавцов, составила 46,5 тысячи рублей. Для сравнения, текущая предлагаемая зарплата в области превысила 63,3 тысячи рублей», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Получать люди готовы меньше. Продавцы претендуют на 43,8 тысячи рублей, остальные соискатели — 60 тысяч.
С января по июнь уральские работодатели разместили около 33 тысяч вакансий для продавцов. Челябинская область после Свердловской заняла второе место — на регион пришлось 28% имеющихся рабочих мест. У челябинцев на одну вакансию пришлось всего 1,5 резюме, что значительно ниже нормы. В среднем по округу этот показатель варьируется от 4 до 7,9 резюме на вакансию.
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