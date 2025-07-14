Челябинские зарплаты отстали от российских на 19%

Зарплаты в Челябинской области отстали от общероссийских на 19%. Как следует из данных сервиса HeadHunter, за год к июню доходы челябинцев выросли на 12%.
«Текущая медианная предлагаемая заработная плата составила в Челябинской области 63,4 тысячи рублей. Это меньше, чем в целом по стране — 75,5 тысячи рублей», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая подсчитала, что 12-процентный рост в рублевом эквиваленте составил 7,04 тысячи рублей. С начала года средняя заработная плата увеличилась на 5%, или на 3,2 тысячи рублей. Но даже при увеличении в регионе по стране прирост был более высоким. В среднем по России доходы работников поднялись на 14% в годовом исчислении.
Самыми высокооплачиваемыми в Челябинской области оказались топ-менеджеры с медианной зарплатой 127,9 тысячи рублей и аграрии с 104,27 тысячи рублей дохода. Выше других получают сотрудники добывающей отрасли и автобизнеса (по 100 тысяч), строители и риэлторы (94,7 тысячи рублей), производственники (90,6 тысячи), транспортники и логисты (86,7 тысячи), рабочие (86,2 тысячи рублей). Ниже остальных работодатели готовы платить в торговле (49 тысяч рублей), науке и образовании (46,2 тысячи рублей).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!