Полсотни рейсов задержаны в Сочи после масштабной атаки ВСУ

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В аэропорту Сочи задержано множество рейсов
В аэропорту Сочи задержано множество рейсов Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали юг России, под удар попал город Сочи

В сочинском аэропорту массовые задержки рейсов, следует из онлайн-табло авиагавани. Ранее там было введено временное ограничение на полеты после атаки беспилотников. Сообщается, что суммарно было задержано 47 рейсов.

По данным telegram-канала «Краснодар и край», на вылет задерживаются 27 рейсов, еще 20 — на прилет. Разрабатывается обновленное расписание, регулирующее прибытие и обслуживание всех рейсов.

Ранее, 23 июля, из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. Однако авиагавань уже вернулась к работе. ВСУ в ночь на 24 июля предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ.

По данным Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени, российскими средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 21 украинский БПЛА. Обнаружены и сбиты вражеские аппараты были над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края.

В аэропорту Сочи задерживаются 47 рейсов после атаки БПЛА
В аэропорту Сочи задерживаются 47 рейсов после атаки БПЛА
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В сочинском аэропорту массовые задержки рейсов, следует из онлайн-табло авиагавани. Ранее там было введено временное ограничение на полеты после атаки беспилотников. Сообщается, что суммарно было задержано 47 рейсов. По данным telegram-канала «Краснодар и край», на вылет задерживаются 27 рейсов, еще 20 — на прилет. Разрабатывается обновленное расписание, регулирующее прибытие и обслуживание всех рейсов. Ранее, 23 июля, из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. Однако авиагавань уже вернулась к работе. ВСУ в ночь на 24 июля предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ. По данным Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени, российскими средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 21 украинский БПЛА. Обнаружены и сбиты вражеские аппараты были над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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