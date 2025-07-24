Пассажирский самолет перестал выходить на связь в Амурской области

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Самолет выполнял регулярный рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында
Самолет выполнял регулярный рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында Фото:

В Амурской области перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находились 46 человек.

«Пассажирский самолёт Ан-24 не выходит на связь в Амурской области», — пишет SHOT. Самолет выполнял регулярный рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предварительно, связь с экипажем была потеряна в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Не исключается, что на ситуацию могли повлиять сложные погодные условия, которые наблюдаются в регионе. В Белогорске Амурской области 24 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Ночью в регионе прошла сильная буря, в результате которой город остался без электроэнергии, водоснабжения и связи. Для ликвидации последствий стихии в Белогорск по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова направлены 20 спасателей.

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В Амурской области перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находились 46 человек. «Пассажирский самолёт Ан-24 не выходит на связь в Амурской области», — пишет SHOT. Самолет выполнял регулярный рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предварительно, связь с экипажем была потеряна в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута. Не исключается, что на ситуацию могли повлиять сложные погодные условия, которые наблюдаются в регионе. В Белогорске Амурской области 24 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Ночью в регионе прошла сильная буря, в результате которой город остался без электроэнергии, водоснабжения и связи. Для ликвидации последствий стихии в Белогорск по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова направлены 20 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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