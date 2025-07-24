Князь Трубецкой экстренно госпитализирован в Москве

В Москве был срочно госпитализирован князь Александр Трубецкой. Он является потомком известных аристократических родов Трубецких и Голицыных.
«78-летний Александр Александрович был экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц из-за осложнений с дыханием, возникших после перенесенной им пневмонии», — передает Life.ru. Медикам удалось стабилизировать состояние князя.
Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является прямым потомком князей Трубецких, а по линии матери — князей Голицыных. Он широко известен благодаря своей активной деятельности в различных общественных организациях, а также почетному званию профессора Московского государственного университета.
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