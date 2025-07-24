Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о крупной взятке

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали. Его подозревают в получении в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.
«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказал собеседник ТАСС. Сейчас с экс-чиновником проводятся следственные действия.
В рамках расследования следственные мероприятия проходят сразу по нескольким адресам, связанным с бывшим главой региона. Официального комментария по делу пока нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.