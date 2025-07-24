Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о крупной взятке

Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова задержали
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Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали
Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали Фото:

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали. Его подозревают в получении в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказал собеседник ТАСС. Сейчас с экс-чиновником проводятся следственные действия.

В рамках расследования следственные мероприятия проходят сразу по нескольким адресам, связанным с бывшим главой региона. Официального комментария по делу пока нет.

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Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали. Его подозревают в получении в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах. «Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказал собеседник ТАСС. Сейчас с экс-чиновником проводятся следственные действия. В рамках расследования следственные мероприятия проходят сразу по нескольким адресам, связанным с бывшим главой региона. Официального комментария по делу пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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