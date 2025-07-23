Две трети челябинских кандидатов от «Новых людей» выдвинулись по нескольким округам

Две трети из более чем 400 кандидатов от партии «Новые люди» на муниципальных выборах в Челябинской области выдвинуты по нескольким избирательным округам. Информация об этом содержится в данных о выдвижении кандидатов.
«Из 410 кандидатов партии на выборах муниципальных депутатов 140 выдвинуты на одном избирательном округе. 270 кандидатов — это 18 человек, выдвинувшихся на выборы в разных муниципалитетах региона», — пришел к выводу после анализа информации избиркома корреспондент URA.RU.
Роман Имсоква, Сония Шарыгина, Дарья Биктеева и Владислава Шинкина выдвинуты кандидатами в депутаты 23 городов и муниципальных округов. Степан Елсуков, Вячеслав Чайкин и Владислава Яковлева выдвинуты в 22 муниципалитетах. Валентин Воробьев — в 21-м, Иван Малькин — в 19-ти, Ирина Андросова — в 18-ти, Глеб Карпов — в 16-ти. Егор Лучинсон и Михаил Кайчев — в шести, Никита Сколовский — в пяти, Родион Назаров — в четырех, Иван Рыков и Георгий Дубровин — в трех, Сергей Доронин — в двух.
В основном кандидаты-многостаночники являются студентами, оформившими статус самозанятых. Географически они практически не затрагивают территории горно-заводской зоны за исключением Златоуста. В основном такие кандидаты заявились в депутаты на юге и в центральной части области.
Практику выдвижения в нескольких территориях на местных выборах используют и другие партии. Так, Агния Метель из «Справедливой России» выдвинута кандидатом в депутаты четырех муниципалитетов региона. Это Брединский, Нагайбакский, Агаповский и Карталинский округа.
В местных выборах участвуют кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», «Справедливой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Новыми людьми», Партией пенсионеров, Партией социальной защиты, партией «Родина» и партией «Яблоко». Выборы состоятся в период с 12 по 14 сентября. В настоящее завершилось выдвижение кандидатов на муниципальных выборах и началась регистрация кандидатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!