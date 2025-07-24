Погибшие при атаках БПЛА в Сочи работали в РЖД и ехали на отдых

Два сотрудника поездной бригады ФПК погибли в результате ночной атаки беспилотников на Сочи, еще трое получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».
«Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали пять работников поездной бригады ФПК, <...> К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения», — сообщила пресс-служба РЖД в своем telegram-канале. Три человека находятся в больнице под наблюдением врачей, уточнили тамже.
По информации РЖД, инцидент произошел ночью. Пятеро работников поездной бригады Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) ехали после завершения рейса на отдых.
РЖД выразила соболезнования близким погибши. Компания заявила о готовности оказать всю необходимую помощь семьям жертв и пострадавшим.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
В ночь на 24 июля ВСУ предприняли попытку нанести удары по объектам на территории РФ. С 20:40 до 23:50 по московскому времени российские системы ПВО зафиксировали и уничтожили 21 БПЛА противника. Позже там дополнили, что с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 было сбито 39 украинских дрона.
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