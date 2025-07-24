Умер актер из «Бандитского Петербурга», «Улиц разбитых фонарей»

Советский и российский актер театра и кино, а также театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе скончался на 79-м году жизни. О его смерти сообщили ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе».
«Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович», — сообщили ученики актера. Информацию о его смерти они распространили в ВКонтакте.
Датешидзе был широко известен по ролям в популярных российских телесериалах, среди которых «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Помимо актерской деятельности, Датешидзе занимался театральной режиссурой и преподавал актерское мастерство, подготовив за годы работы десятки профессиональных артистов. За свою карьеру он внес значительный вклад в развитие отечественного театрального искусства.
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