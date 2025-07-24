Бортпроводница со стажем Бессмертная погибла при крушении Ан-24 в Приамурье

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У бортпроводницы Анастасии Бессмертной осталось двое детей, сообщает Mash
У бортпроводницы Анастасии Бессмертной осталось двое детей, сообщает Mash Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 находилась бортпроводница Анастасия Бессмертная. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Бортпроводницу разбившегося Ан-24 в Амурской области звали Анастасия Бессмертная», — указано в материале. Также указано то, что работает она с 2007 года. На работе она познакомилась с мужем, после чего в браке родились две дочки.

Ранее в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында с радаров исчез пассажирский самолет. После чего поступила информация, что обломки самолета обнаружены в 15 км от Тынды. По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира, включая детей.

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На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 находилась бортпроводница Анастасия Бессмертная. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Бортпроводницу разбившегося Ан-24 в Амурской области звали Анастасия Бессмертная», — указано в материале. Также указано то, что работает она с 2007 года. На работе она познакомилась с мужем, после чего в браке родились две дочки. Ранее в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында с радаров исчез пассажирский самолет. После чего поступила информация, что обломки самолета обнаружены в 15 км от Тынды. По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира, включая детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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