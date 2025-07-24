Что происходит в аэропорту Сочи после самой мощной атаки беспилотников ВСУ: фоторепортаж

В международном аэропорту Сочи задержано почти 80 рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Сочи был закрыт в течение четырех часов из-за атаки ВСУ
Аэропорт Сочи был закрыт в течение четырех часов из-за атаки ВСУ Фото:
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ВСУ атаковали юг России, под удар попал город Сочи

Ночью Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников, которую местные жители называют самой мощной за последние месяцы. По информации Минобороны России, силы противовоздушной обороны сбили 21 дрон. Однако один беспилотник прорвался и ударил по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». 

Особый удар пришелся по работе транспортной системы курорта. Аэропорт Сочи временно приостанавливал полеты, что вызвало задержку почти 80 рейсов. Онлайн-табло воздушной гавани до сих пор фиксирует сбои. Из-за ночной атаки самолеты из Сочи вылетят в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу и Тюмень с заметным опозданием. Какая обастновка сейчас в аэропорту Сочи — в фоторепортаже URA.RU.

В настоящее время аэропорт функционирует в обычном режиме, но расписание корректируется с учетом произошедших изменений. Представители воздушной гавани отмечают, что на полное восстановление графика потребуется от одного до двух дней.

Такая же ситуация и с теми, кто сегодня должен был вылететь в Сочи. Задержки фиксируются в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Перми, Тюмени и Челябинске. Дополнительную нагрузку создали погодные условия — утром полтора десятка рейсов не смогли улететь из Москвы из-за сильного дождя и порывистого ветра.

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Ночью Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников, которую местные жители называют самой мощной за последние месяцы. По информации Минобороны России, силы противовоздушной обороны сбили 21 дрон. Однако один беспилотник прорвался и ударил по нефтебазе на федеральной территории «Сириус».  Особый удар пришелся по работе транспортной системы курорта. Аэропорт Сочи временно приостанавливал полеты, что вызвало задержку почти 80 рейсов. Онлайн-табло воздушной гавани до сих пор фиксирует сбои. Из-за ночной атаки самолеты из Сочи вылетят в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу и Тюмень с заметным опозданием. Какая обастновка сейчас в аэропорту Сочи — в фоторепортаже URA.RU. В настоящее время аэропорт функционирует в обычном режиме, но расписание корректируется с учетом произошедших изменений. Представители воздушной гавани отмечают, что на полное восстановление графика потребуется от одного до двух дней. Такая же ситуация и с теми, кто сегодня должен был вылететь в Сочи. Задержки фиксируются в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Перми, Тюмени и Челябинске. Дополнительную нагрузку создали погодные условия — утром полтора десятка рейсов не смогли улететь из Москвы из-за сильного дождя и порывистого ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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