Налет БПЛА на Сочи нарушил планы тысячи россиян: главное о задержках и отменах авиарейсов

В аэропорту Сочи зафиксированы многочисленные задержки авиарейсов, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. В связи с ночной атакой беспилотников ранее там было введено временное ограничение на полеты. По имеющейся информации, всего задержали почти полсотни рейсов.
Такая же ситуация и с теми, кто сегодня должен был вылететь в курортный город. Задержки рейсов в Сочи фиксируются в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Перми, Тюмени и Челябинске. Кроме того, сегодня утром полтора десятка самолетов не смогли улететь из Москвы из-за непогоды. Подробнее о ситуации в воздушных гаванях России — в материале URA.RU.
Аэропорт Сочи
Вечером 23 июля в 23:08 по МСК в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и отправку рейсов. Спустя четыре часа работы аэропорта были восстановлены, и в 3:05 Росавиация официально объявила о возобновлении деятельности воздушной гавани. Всего было задержано 20 рейсов на вылет и 20 на прилет, сообщает telegram-канал "Краснодар и край". По информации telegram-канала Kub Mash, задержано 63 рейса. Пассажиры 29 самолетов ждут своего вылета, а 34 судов — посадки.
В настоящее время аэропорт функционирует в обычном режиме, а расписание корректируется с учетом произошедших изменений. Сотрудниками аэропорта предпринимаются все необходимые меры для оперативного восстановления регулярного графика полетов. По оценкам представителей воздушной гавани, на полную стабилизацию расписания потребуется от одного до двух дней. Из-за ночной атаки по курортному городу, с отставанием из Сочи самолеты вылетят в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу, Тюмень.
Ситуация в других аэропортах России
Новосибирск, Омск и Томск
В аэропортах Новосибирска, Омска и Томска задерживается вылет нескольких самолетов в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропортах городов Новосибирска, Омска и Томска объявлены задержки выполнения рейсов", — говорится в сообщении транспортной прокуратуры. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина были задержаны рейсы авиакомпании «Победа» в Сочи. Начала посадки на борт самолета ожидают 154 пассажира, среди которых 37 детей.
В международном аэропорту Томска имени Н.И. Камова зафиксированы задержки рейсов авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер» по направлению в Сочи. Продолжительность задержек составляет от 12 до 23 часов. Вылета ожидают более 350 человек, среди которых насчитывается свыше 70 детей.
В Омском международном аэропорту Центральный имени Д.М. Карбышева задерживается вылет авиарейса в Сочи перевозчика «Северный ветер». Вылета данного самолета ожидают более 280 пассажиров, среди которых находятся 11 детей. По информации онлайн-табло, на рейс уже идет регистрация.
Екатеринбург
В аэропорту Кольцово был перенесен вылет рейса FV-6122 в Сочи. Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 06:50 и приземлиться в Сочи в 08:40 по местному времени. Однако рейс перенесли на 13:30.
Тюмень
В воздушной гавани Тюмени задержан рейс "Аэрофлота". Он должен был вылететь из Рощино в 06:00. Однако рейс перенесли на 9,5 часов. Теперь, судя по данным онлайн-табло, вылет в Сочи для пассажиров назначен на 15:30. Также задержаны рейсы и на прилет из курортного города Краснодарского края.
Челябинск
Другой самолет компании "Аэрофлот" не смог вылететь вовремя из аэропорта Челябинска. Из воздушной гавани "Курчатов" он должен был улететь в Сочи в 02:00. Однако новое время рейса СУ 2953 назначено на 14:00.
Пермь
В Перми отмечаются задержки отправления трех авиарейсов, следующих в Сочи. Вылет первого рейса, ранее запланированный на 05:50, перенесен на 12:55. Второй рейс вместо 06:40 отправится в 13:05, а третий — вместо 18:25 вылетит в 00:15 следующего дня. Задержки касаются и прилетевших самолетов из Сочи в Пермь.
Задержки рейсов в Москве
Ночью 24 июля в московских аэропортах из-за сложных метеоусловий были задержаны 16 авиарейсов. Согласно данным информационных табло, в аэропорту Шереметьево задержке подверглись семь рейсов, во Внуково — шесть, в Домодедово — два, а в Жуковском — один. В ряде случаев время ожидания превышало два часа. Представители оперативных служб воздушных гаваней связывают задержки с ухудшением погодных условий. По сведениям Гидрометцентра России, ночью в Московской области прогнозировался туман, способный снизить видимость до 200–700 метров.
В настоящее время, помимо рейсов в Сочи, приостановлены также вылеты из Тюмени в московский аэропорт Шереметьево. Пассажиры, планировавшие отправиться из Тюмени в Москву сегодня в 14:00, вынуждены ожидать нового времени отправления. Их рейс перенесен на 00:45 25 июля.
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