Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма

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Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы
Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы Фото:

Силовики задержали бывшего руководителя компании «Черноморнефтегаз» и владельца крупной крымской сети автозаправок «ТЭС» Сергея Бейма. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным источников РБК, близких к расследованию, дело возбуждено статье, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В рамках того же уголовного дела была задержана руководитель компании «Аврора» Мария Пяткова. Эта фирма связана с «ТЭС» и зарегистрирована по тому же адресу, что и сеть автозаправок.

Бейм занимал пост главы «Черноморнефтегаза» в 2014–2015 годах. До этого, в период с 2006 по 2010 год, он был депутатом парламента Крыма. После ухода из государственного сектора Бейм сосредоточился на развитии бизнеса в топливной отрасли полуострова.

Группа компаний «ТЭС» управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Крыму, а также владеет собственным парком бензовозов и нефтебаз. В структуру холдинга входят портовый терминал для хранения и перевалки сжиженного газа и нефтепродуктов, предприятие по производству емкостей для различных отраслей, сеть кафе быстрого питания, дистрибуция смазочных материалов и автошин, а также отель.

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Силовики задержали бывшего руководителя компании «Черноморнефтегаз» и владельца крупной крымской сети автозаправок «ТЭС» Сергея Бейма. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным источников РБК, близких к расследованию, дело возбуждено статье, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В рамках того же уголовного дела была задержана руководитель компании «Аврора» Мария Пяткова. Эта фирма связана с «ТЭС» и зарегистрирована по тому же адресу, что и сеть автозаправок. Бейм занимал пост главы «Черноморнефтегаза» в 2014–2015 годах. До этого, в период с 2006 по 2010 год, он был депутатом парламента Крыма. После ухода из государственного сектора Бейм сосредоточился на развитии бизнеса в топливной отрасли полуострова. Группа компаний «ТЭС» управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Крыму, а также владеет собственным парком бензовозов и нефтебаз. В структуру холдинга входят портовый терминал для хранения и перевалки сжиженного газа и нефтепродуктов, предприятие по производству емкостей для различных отраслей, сеть кафе быстрого питания, дистрибуция смазочных материалов и автошин, а также отель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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