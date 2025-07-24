Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма

Силовики задержали бывшего руководителя компании «Черноморнефтегаз» и владельца крупной крымской сети автозаправок «ТЭС» Сергея Бейма. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.
По данным источников РБК, близких к расследованию, дело возбуждено статье, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В рамках того же уголовного дела была задержана руководитель компании «Аврора» Мария Пяткова. Эта фирма связана с «ТЭС» и зарегистрирована по тому же адресу, что и сеть автозаправок.
Бейм занимал пост главы «Черноморнефтегаза» в 2014–2015 годах. До этого, в период с 2006 по 2010 год, он был депутатом парламента Крыма. После ухода из государственного сектора Бейм сосредоточился на развитии бизнеса в топливной отрасли полуострова.
Группа компаний «ТЭС» управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Крыму, а также владеет собственным парком бензовозов и нефтебаз. В структуру холдинга входят портовый терминал для хранения и перевалки сжиженного газа и нефтепродуктов, предприятие по производству емкостей для различных отраслей, сеть кафе быстрого питания, дистрибуция смазочных материалов и автошин, а также отель.
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