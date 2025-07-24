«Сникерсы» перестанут продавать в популярных российских магазинах

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Шоколадные батончики Snickers с сентября нельзя будет купить в «Пятерочке» и «Перекрестке»
Шоколадные батончики Snickers с сентября нельзя будет купить в «Пятерочке» и «Перекрестке» Фото:

С 23 июля крупнейший российский ритейлер X5 Group остановил закупки части кондитерской продукции, производимой российским подразделением американской Mars. Таким образом, шоколадные батончики Snickers и другую продукцию Mars, больше не будут продавать в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

В X5 заявили РБК, что такое решение приняли из-за несоответствия условий поставщика принципам справедливого ценообразования. По данным компании, запасов продукции Mars хватит примерно на два месяца, после чего ассортимент заменят аналогами других производителей. В X5 подчеркнули, что дефицита товаров на полках не ожидается — уход Mars не повлияет на наполнение магазинов.

Mars — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, который в России выпускает шоколадные батончики и конфеты, включая Snickers, Twix и M&Ms. По данным NTech-500, в 2024 году на Snickers приходилось 10,4% продаж в группе «прикассовая кондитерка». В пресс-службе Mars уже сообщили о временной приостановке отгрузок кондитерских изделий, при этом поставки кормов для животных сохраняются. Достичь соглашения с X5 не удалось из-за завышенных по сравнению с рынком цен, предложенных Mars.

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С 23 июля крупнейший российский ритейлер X5 Group остановил закупки части кондитерской продукции, производимой российским подразделением американской Mars. Таким образом, шоколадные батончики Snickers и другую продукцию Mars, больше не будут продавать в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». В X5 заявили РБК, что такое решение приняли из-за несоответствия условий поставщика принципам справедливого ценообразования. По данным компании, запасов продукции Mars хватит примерно на два месяца, после чего ассортимент заменят аналогами других производителей. В X5 подчеркнули, что дефицита товаров на полках не ожидается — уход Mars не повлияет на наполнение магазинов. Mars — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, который в России выпускает шоколадные батончики и конфеты, включая Snickers, Twix и M&Ms. По данным NTech-500, в 2024 году на Snickers приходилось 10,4% продаж в группе «прикассовая кондитерка». В пресс-службе Mars уже сообщили о временной приостановке отгрузок кондитерских изделий, при этом поставки кормов для животных сохраняются. Достичь соглашения с X5 не удалось из-за завышенных по сравнению с рынком цен, предложенных Mars.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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