В Таиланде объявили эвакуацию из-за конфликта с Камбоджей: грозит ли опасность российским туристам

Таиланд закрыл границы с Камбоджей на фоне эскалации старинного конфликта
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Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта
Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта Фото:

Сегодня утром обострился конфликт между Таиландом и Камбоджией. Он начался с перестрелки между военным, затем Камбоджа ударила по Таиланду реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град». Можно ли россиянам посещать курорты Таиланда — в материале URA.RU.

Грозит ли опасность российским туристам

Заявление Российского союза туриндустрии (РСТ)

Российские туристы, находящиеся на популярных курортах Таиланда, не подвергаются никакой опасности из-за ситуации в приграничных с Камбоджей провинциях страны, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам члена РСТ и генерального директора туроператора «Satmarket» Ирины Сетун, основные места отдыха российских граждан располагаются на значительном расстоянии от территорий, где возникла напряженность. Все экскурсионные маршруты, сопряженные с пересечением границы Таиланда и Камбоджи, временно отменены. Сетун подчеркнула, что российские туристы в безопасности.

Синим обведены популярные курорты Таиланда, красным — место предполагаемого столкновения
Синим обведены популярные курорты Таиланда, красным — место предполагаемого столкновения
Фото:

Заявление АТОР

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время Камбоджа не привлекает массовых туристических потоков из России — туда преимущественно отправляются самостоятельные путешественники. Помимо этого, основные туристические зоны Таиланда расположены на значительном расстоянии от границы с Камбоджей, а приграничные территории не относятся к числу курортных регионов.

Туристам порекомендовали не посещать районы Таиланда на границе с Камбоджей

Посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в районы, расположенные вблизи границы с Камбоджей, в связи с недавними случаями вооруженных столкновений. «Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере с таиландской стороны, и внимательно следить за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — отметил глава диппредставительства.

В Таиланде объявлена эвакуация

Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта. Он начался с перестрелки между военными на спорном участке, после чего Камбоджа применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» по таиландской территории.

Позже на территории Таиланда, граничащей с Камбоджей, была объявлена эвакуация. Власти четырех таиландских провинций, расположенных на границе с Камбоджей — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани — вывозят граждан с опасной территории. Людям оказывают продовольственную и медицинскую помощь. 

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Сегодня утром обострился конфликт между Таиландом и Камбоджией. Он начался с перестрелки между военным, затем Камбоджа ударила по Таиланду реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град». Можно ли россиянам посещать курорты Таиланда — в материале URA.RU. Грозит ли опасность российским туристам Заявление Российского союза туриндустрии (РСТ) Российские туристы, находящиеся на популярных курортах Таиланда, не подвергаются никакой опасности из-за ситуации в приграничных с Камбоджей провинциях страны, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам члена РСТ и генерального директора туроператора «Satmarket» Ирины Сетун, основные места отдыха российских граждан располагаются на значительном расстоянии от территорий, где возникла напряженность. Все экскурсионные маршруты, сопряженные с пересечением границы Таиланда и Камбоджи, временно отменены. Сетун подчеркнула, что российские туристы в безопасности. Заявление АТОР Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время Камбоджа не привлекает массовых туристических потоков из России — туда преимущественно отправляются самостоятельные путешественники. Помимо этого, основные туристические зоны Таиланда расположены на значительном расстоянии от границы с Камбоджей, а приграничные территории не относятся к числу курортных регионов. Туристам порекомендовали не посещать районы Таиланда на границе с Камбоджей Посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в районы, расположенные вблизи границы с Камбоджей, в связи с недавними случаями вооруженных столкновений. «Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере с таиландской стороны, и внимательно следить за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — отметил глава диппредставительства. В Таиланде объявлена эвакуация Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта. Он начался с перестрелки между военными на спорном участке, после чего Камбоджа применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» по таиландской территории. Позже на территории Таиланда, граничащей с Камбоджей, была объявлена эвакуация. Власти четырех таиландских провинций, расположенных на границе с Камбоджей — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани — вывозят граждан с опасной территории. Людям оказывают продовольственную и медицинскую помощь. 
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