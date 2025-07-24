В Таиланде объявили эвакуацию из-за конфликта с Камбоджей: грозит ли опасность российским туристам

Сегодня утром обострился конфликт между Таиландом и Камбоджией. Он начался с перестрелки между военным, затем Камбоджа ударила по Таиланду реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град». Можно ли россиянам посещать курорты Таиланда — в материале URA.RU.
Грозит ли опасность российским туристам
Заявление Российского союза туриндустрии (РСТ)
Российские туристы, находящиеся на популярных курортах Таиланда, не подвергаются никакой опасности из-за ситуации в приграничных с Камбоджей провинциях страны, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам члена РСТ и генерального директора туроператора «Satmarket» Ирины Сетун, основные места отдыха российских граждан располагаются на значительном расстоянии от территорий, где возникла напряженность. Все экскурсионные маршруты, сопряженные с пересечением границы Таиланда и Камбоджи, временно отменены. Сетун подчеркнула, что российские туристы в безопасности.
Заявление АТОР
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время Камбоджа не привлекает массовых туристических потоков из России — туда преимущественно отправляются самостоятельные путешественники. Помимо этого, основные туристические зоны Таиланда расположены на значительном расстоянии от границы с Камбоджей, а приграничные территории не относятся к числу курортных регионов.
Туристам порекомендовали не посещать районы Таиланда на границе с Камбоджей
Посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в районы, расположенные вблизи границы с Камбоджей, в связи с недавними случаями вооруженных столкновений. «Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере с таиландской стороны, и внимательно следить за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — отметил глава диппредставительства.
В Таиланде объявлена эвакуация
Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта. Он начался с перестрелки между военными на спорном участке, после чего Камбоджа применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» по таиландской территории.
Позже на территории Таиланда, граничащей с Камбоджей, была объявлена эвакуация. Власти четырех таиландских провинций, расположенных на границе с Камбоджей — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани — вывозят граждан с опасной территории. Людям оказывают продовольственную и медицинскую помощь.
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