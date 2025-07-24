Shot: полиция задержала замглавы администрации Химок в ходе обысков

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Две сотрудницы администрации Химок были задержаны
Две сотрудницы администрации Химок были задержаны Фото:

Заместитель главы администрации подмосковных Химок Ирина Жданкина и начальник управления по развитию территорий и инвестициям Евгения Янченко задержаны во время обысков в мэрии.  Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Задержана замглавы подмосковных Химок Ирина Жданкина», — говорится в сообщении. По данным Shot, в ходе обысков также была задержана Евгения Янченко. Причины задержания пока официально не раскрываются.

Ранее бывший заместитель главы города Николай Минаев был объявлен в розыск по подозрению в получении взятки. В конце июня он покинул Россию. Сейчас правоохранительные органы выясняют, связано ли новое задержание с этим делом. Официальных комментариев от администрации и следственных органов нет.

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Заместитель главы администрации подмосковных Химок Ирина Жданкина и начальник управления по развитию территорий и инвестициям Евгения Янченко задержаны во время обысков в мэрии.  Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Задержана замглавы подмосковных Химок Ирина Жданкина», — говорится в сообщении. По данным Shot, в ходе обысков также была задержана Евгения Янченко. Причины задержания пока официально не раскрываются. Ранее бывший заместитель главы города Николай Минаев был объявлен в розыск по подозрению в получении взятки. В конце июня он покинул Россию. Сейчас правоохранительные органы выясняют, связано ли новое задержание с этим делом. Официальных комментариев от администрации и следственных органов нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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