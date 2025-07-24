Вице-губернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО на 2 месяца

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Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко арестовали до 21 сентября. Об этом сообщает Мещанский районный суд Москвы.
«Суд постановил заключить под стражу Николая Симоненко на один месяц и 30 суток», — говорится в тексте постановления. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
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