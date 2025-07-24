Таиланд заявил о готовности применить тяжелое вооружение против Камбоджи

Командование вооруженных сил Таиланда сообщило о намерении применить тяжелое вооружение против Камбоджи в рамках реализации плана реагирования на инциденты «Чакрапхонг Пхуванат». При этом тайские военные подчеркнули, что огонь по мирным целям вестись не будет.
«Армия готова повысить уровень применения силы, если не удастся остановить кхмеров. Подчеркиваем, что целью являются места дислокации камбоджийских военных, мы не будем применять оружие против гражданского населения», — сообщается в новостном издании Таиланда Thai Rath.
Действия будут осуществляться в рамках плана реагирования на инциденты «Чакрапхонг Пхуванат». Под тяжелым вооружением, которое может быть использовано, понимаются гранатометы, танки, бронетранспортеры и артиллерия.
Напряженность на тайско-камбоджийской границе периодически обостряется. Ранее сообщалось о начале вооруженного столкновения на границе двух стран. Заявление о готовности использовать тяжелое вооружение указывает на значительное усугубление текущей ситуации.
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