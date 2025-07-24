Залужный раскрыл, когда закончится спецоперация

Валерий Залужный: без гарантий безопасности конфликт затянется
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Конфликт может продлиться до 2034 года, заявил Валерий Залужный
Конфликт может продлиться до 2034 года, заявил Валерий Залужный Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если усилия по достижению перемирия будут предприняты без надежных гарантий безопасности Украины в перспективе, то существует риск затягивания конфликта. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью телеканалу LB.ua.

«Если мы попытаемся добиться прекращения огня, не обеспечив собственной защиты на будущее, конфликт может затянуться надолго», — заявил Залужный. Также он отметил, что конфликт, начавшись в 2014 году, может продлиться до 2034 года.

Ранее различные политики высказывали прогнозы о сроках завершения конфликта: президент Литвы Гитанас Науседа предполагал, что противостояние может затянуться до 2028 года, а первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа заявлял о возможности окончания конфликта уже к концу 2025 года, однако достижению договоренностей, по его словам, помешали европейские страны.

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Если усилия по достижению перемирия будут предприняты без надежных гарантий безопасности Украины в перспективе, то существует риск затягивания конфликта. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью телеканалу LB.ua. «Если мы попытаемся добиться прекращения огня, не обеспечив собственной защиты на будущее, конфликт может затянуться надолго», — заявил Залужный. Также он отметил, что конфликт, начавшись в 2014 году, может продлиться до 2034 года. Ранее различные политики высказывали прогнозы о сроках завершения конфликта: президент Литвы Гитанас Науседа предполагал, что противостояние может затянуться до 2028 года, а первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа заявлял о возможности окончания конфликта уже к концу 2025 года, однако достижению договоренностей, по его словам, помешали европейские страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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