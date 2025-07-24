В Челябинской области с 29 июля по 15 августа на трассе А-310 на участке Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан будет введено реверсивное движение. Ограничения необходимы из-за капитального ремонта, сообщили в управлении дорог «Южный Урал».
«На трассе А-310 Челябинской области на участке км 56+500 — км 57+500 капитального ремонта А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан планируют ввести реверсивное движение. Работы будут проводить в течении двух недель с 29 июля по 15 августа 2025 года», — сообщили в управлении.
С 10 апреля 2025 года на трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан начался ремонт с расширением более 20 километров дороги до четырех полос. Как сообщали в Упрдор «Южный Урал», на четырех участках трассы появятся разворотные петли.
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