На участке трассы А-310 Челябинской области на две недели введут реверсивное движение. Карта

На участке трассы А-310 Челябинской области введут реверсивное движение
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Реверсивное движение введут с 29 июля по 15 августа
Реверсивное движение введут с 29 июля по 15 августа Фото:

В Челябинской области с 29 июля по 15 августа на трассе А-310 на участке Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан будет введено реверсивное движение. Ограничения необходимы из-за капитального ремонта, сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

«На трассе А-310 Челябинской области на участке км 56+500 — км 57+500 капитального ремонта А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан планируют ввести реверсивное движение. Работы будут проводить в течении двух недель с 29 июля по 15 августа 2025 года», — сообщили в управлении.

С 10 апреля 2025 года на трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан начался ремонт с расширением более 20 километров дороги до четырех полос. Как сообщали в Упрдор «Южный Урал», на четырех участках трассы появятся разворотные петли.

На трассе А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан введут реверсивное движение
На трассе А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан введут реверсивное движение
Фото:

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В Челябинской области с 29 июля по 15 августа на трассе А-310 на участке Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан будет введено реверсивное движение. Ограничения необходимы из-за капитального ремонта, сообщили в управлении дорог «Южный Урал». «На трассе А-310 Челябинской области на участке км 56+500 — км 57+500 капитального ремонта А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан планируют ввести реверсивное движение. Работы будут проводить в течении двух недель с 29 июля по 15 августа 2025 года», — сообщили в управлении. С 10 апреля 2025 года на трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан начался ремонт с расширением более 20 километров дороги до четырех полос. Как сообщали в Упрдор «Южный Урал», на четырех участках трассы появятся разворотные петли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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