Гендиректор авиакомпании «Ангара» подтвердил обыски в офисе

Следователи работают в офисе авиакомпании «Ангара», самолет которой разбился 24 июля. Об этом заявил гендиректор компании.
«Гендиректор авиакомпании „Ангара“, самолет которой разбился 24 июля в Амурской области, подтвердил, что следователи работают в офисе компании», — указано в материале газеты «Известия». Также он заявил, что на место происшествия вылетать не планирует, но связь с рабочей группой поддерживает.
Ранее в Амурской области самолет Ан-24 пропал с радаров. Позже обломки воздушного судна были найдены около в 15 километрах от города Тында. По предварительным данным, на борту находилось 49 человек.
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