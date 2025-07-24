Гендиректор авиакомпании «Ангара» подтвердил обыски в офисе

Гендиректор «Ангары»: следователи работают в нашем офисе
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Обыски в офисе проводят на фоне разбившегося самолета Ан-24
Обыски в офисе проводят на фоне разбившегося самолета Ан-24 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Следователи работают в офисе авиакомпании «Ангара», самолет которой разбился 24 июля. Об этом заявил гендиректор компании.

«Гендиректор авиакомпании „Ангара“, самолет которой разбился 24 июля в Амурской области, подтвердил, что следователи работают в офисе компании», — указано в материале газеты «Известия». Также он заявил, что на место происшествия вылетать не планирует, но связь с рабочей группой поддерживает.

Ранее в Амурской области самолет Ан-24 пропал с радаров. Позже обломки воздушного судна были найдены около в 15 километрах от города Тында. По предварительным данным, на борту находилось 49 человек.

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Следователи работают в офисе авиакомпании «Ангара», самолет которой разбился 24 июля. Об этом заявил гендиректор компании. «Гендиректор авиакомпании „Ангара“, самолет которой разбился 24 июля в Амурской области, подтвердил, что следователи работают в офисе компании», — указано в материале газеты «Известия». Также он заявил, что на место происшествия вылетать не планирует, но связь с рабочей группой поддерживает. Ранее в Амурской области самолет Ан-24 пропал с радаров. Позже обломки воздушного судна были найдены около в 15 километрах от города Тында. По предварительным данным, на борту находилось 49 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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