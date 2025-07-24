«Летишь и молишься»: россияне указали на опасность советских самолетов Ан-24

В Амурской области сегодня утром с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Судно выполняло рейс Благовещенск — Тында. Позже обломки нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды. Что случилось, как выглядел самолет, отзывы об авиакомпании — в материале URA.RU.
Что произошло
В Амурской области исчез с радаров пассажирский самолет Ан-24, следовавший по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 49 человек, включая 43 пассажиров и шесть членов экипажа.
Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в труднодоступной местности, примерно в 15 километрах от города Тында. Предварительно, никто не выжил.
Что известно об упавшем самолете Ан-24
Самолет Ан-24 выпускался с 1959 по 1979 год. Он продолжает использоваться прежде всего на труднодоступных маршрутах в Сибири и на Дальнем Востоке, где его способность садиться на короткие взлетно-посадочные полосы остается незаменимой. При этом средний возраст оставшихся в строю машин превышает 40 лет.
Ан-24 был один из самых массовых советских региональных самолетов. Он использовался в СССР и странах Варшавского договора, Африке, Азии. Данный самолет считался одним из самых надежных турбовинтовых самолетов. В КНДР Ан-24 используется как правительственный борт.
Это второе за два месяца происшествие
Авария с самолетом Ан-24, произошедшая сегодня, стала уже вторым инцидентом с воздушными судами авиакомпании «Ангара» за последние два месяца, пишет telegram-канал Shot. Там отметили, что ранее, 26 мая, в аэропорту Киренска Иркутской области при посадке у самолета данной модели сломалась передняя стойка шасси, что привело к выкатыванию лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы. Следует отметить, что на момент происшествия возраст воздушного судна составлял 51 год.
Отзывы об авиакомпании
«Пора поменять на более новый»
На сайте с отзывами о самолете пользователь Олег высказал мнение, что пора поменять Ан-24 на более современный вариант судна.
"Пора менять Ан-24 и Ан-26 на более современные самолеты. Летал на таких таких же (скорее, на тех же самолетах) 50 лет назад! И цены... тоже не должны быть такими высокими на местных рейсах", — написал мужчина на сайте еще в 2017 году.
«Чувствуешь себя как в консервной банке»
Пользователь с ником Cuiture59609643183 назвал условия перелета «тихим ужасом». По его словам, воздушное судно выглядит так, будто бы ему 100 лет, и на нем страшно лететь: «Летишь и молишься <...> Очень страшно». Пассажир отметил тесноту, ветхость салона, а ощущение внутри сравнил с «консервной банкой».
«Старый, ржавый и подгоревший»
Еще один пассажир описывает самолет как «старый, ржавый и подгоревший», категорически не рекомендуя выбирать такие рейсы. Свой отзыв он оставил в 2023 году, приложив фото воздушного судна.
Еще более резко высказался пассажир рейса Комсомольск-на-Амуре — Южно-Сахалинск, назвавший условия перелета «тихим ужасом» и сравнивший салон с «консервной банкой».
«Ему тоже как мне 38 лет или более»
Однако находятся и те, кто воспринимает полет на Ан-24 как ностальгическое путешествие в прошлое. Пользователь Роман Б поделился своим впечатлением от первого полета на АН-24. Он описал все, от характерного гула винтовых двигателей, до работы бортпроводницы. По его словам, старых самолетов в аэропорту было предостаточно. «Посмотрел, когда выпускали Ан-24. Последний изготовили в 1979 году, значит ему тоже как мне 38 лет или более», — подытожил пользователь в 2017 году.
«Староват но видно, что за ним ухаживают»
Другой пользователь отметил, что пускай самолет, на котором он летел, староват, было видно, что за ним ухаживают. Однако этот отзыв был оставлен в 2019 году. Он также приложил фото Ан-24 на котором летел.
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