Жильцы дома в центре Екатеринбурга два дня сидят без света, а УК игнорирует их

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Света нет с 22 июля
Света нет с 22 июля Фото:

В Екатеринбурге у жильцов дома на проспекте Ленина, 2, пропало электричество. Без света остался целый подъезд, а сотрудники управляющей компании «Народная» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых), в свою очередь, ничем помочь не могут, рассказал URA.RU читатель.

«Позавчера [22 июля] в десятой квартире подскочило напряжение, у соседки сгорел ноутбук и два зарядника. На следующий день приехали работники УК, которые лишь выключили электричество, а в 17:00, когда рабочий день закончился, ушли», — сказал собеседник.

По его словам, 24 июля специалисты приезжали снова, но уехали, ничего не исправив. Начальник участка пояснил жильцам, что работы продолжат после обеда, однако до них никто так и не дошел, а в 17:00 у сотрудников закончился рабочий день.

В диспетчерской УК корреспонденту URA.RU пояснили, что специалистам нужен доступ в шестую и седьмую квартиры, чтобы там провести ремонтные работы. «Если завтра [25 июля] у них появится доступ, то после завершения работ будет свет», — отметили там.

Проблемы у жильцов дома, который обслуживает данная УК, происходят не в первые. Весной 2025 года на целый месяц в четырех квартирах пропал газ. В списке пострадавших оказались семья с маленьким ребенком и пожилая женщина с диабетом.

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В Екатеринбурге у жильцов дома на проспекте Ленина, 2, пропало электричество. Без света остался целый подъезд, а сотрудники управляющей компании «Народная» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых), в свою очередь, ничем помочь не могут, рассказал URA.RU читатель. «Позавчера [22 июля] в десятой квартире подскочило напряжение, у соседки сгорел ноутбук и два зарядника. На следующий день приехали работники УК, которые лишь выключили электричество, а в 17:00, когда рабочий день закончился, ушли», — сказал собеседник. По его словам, 24 июля специалисты приезжали снова, но уехали, ничего не исправив. Начальник участка пояснил жильцам, что работы продолжат после обеда, однако до них никто так и не дошел, а в 17:00 у сотрудников закончился рабочий день. В диспетчерской УК корреспонденту URA.RU пояснили, что специалистам нужен доступ в шестую и седьмую квартиры, чтобы там провести ремонтные работы. «Если завтра [25 июля] у них появится доступ, то после завершения работ будет свет», — отметили там. Проблемы у жильцов дома, который обслуживает данная УК, происходят не в первые. Весной 2025 года на целый месяц в четырех квартирах пропал газ. В списке пострадавших оказались семья с маленьким ребенком и пожилая женщина с диабетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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