Из Турции депортировали россиянина, находящегося в международном розыске

МВД: Турция депортировала россиянина, присвоившего 600 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Депортированный, вместе с сообщниками, присвоил около 600 млн рублей, сообщает МВД РФ
Депортированный, вместе с сообщниками, присвоил около 600 млн рублей, сообщает МВД РФ Фото:

Россиянина, который находился в международном розыске, депортировали из Турции в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации», — заявила Волк. Ее слова приводит ТАСС.

Судя по информации, разыскиваемый, используя служебное положение, использовал деньги дольщиков. Таким образом он, вместе с сообщниками, присвоили 600 млн рублей, а жильцы остались без квартир.

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Россиянина, который находился в международном розыске, депортировали из Турции в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации», — заявила Волк. Ее слова приводит ТАСС. Судя по информации, разыскиваемый, используя служебное положение, использовал деньги дольщиков. Таким образом он, вместе с сообщниками, присвоили 600 млн рублей, а жильцы остались без квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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