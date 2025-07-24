Из Турции депортировали россиянина, находящегося в международном розыске

Россиянина, который находился в международном розыске, депортировали из Турции в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации», — заявила Волк. Ее слова приводит ТАСС.
Судя по информации, разыскиваемый, используя служебное положение, использовал деньги дольщиков. Таким образом он, вместе с сообщниками, присвоили 600 млн рублей, а жильцы остались без квартир.
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