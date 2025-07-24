Мэра пермского округа лишили членства в «Единой России» после ареста

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Юркина лишили должности секретаря местного отделения партии
Юркина лишили должности секретаря местного отделения партии Фото:
новость из сюжета
Обыски в мэрии Кочевского округа

Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство главы Кочевского округа Александра Юркина из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сказано на сайте партии.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Юркина Александра Николаевича, главы Кочевского муниципального округа, его членство в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств», — пояснили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Уточняется, что Юркин являлся секретарем местного отделения партии. До очередной конференции его обязанности будет исполнять директор Центра дополнительного образования и депутат думы Кочевского округа Любовь Утева.

Ранее URA.RU рассказало, что в 22 июля в администрации Кочевского округа прошли обыски. Юркина задержали. Причиной стало предоставление детям-сиротам некачественного жилья. Вместо Юркина главой временно исполняющим обязанности главы округа назначили его первого заместителя Олега Кучевасова.

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Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство главы Кочевского округа Александра Юркина из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сказано на сайте партии. «В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Юркина Александра Николаевича, главы Кочевского муниципального округа, его членство в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств», — пояснили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Уточняется, что Юркин являлся секретарем местного отделения партии. До очередной конференции его обязанности будет исполнять директор Центра дополнительного образования и депутат думы Кочевского округа Любовь Утева. Ранее URA.RU рассказало, что в 22 июля в администрации Кочевского округа прошли обыски. Юркина задержали. Причиной стало предоставление детям-сиротам некачественного жилья. Вместо Юркина главой временно исполняющим обязанности главы округа назначили его первого заместителя Олега Кучевасова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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