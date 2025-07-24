Увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи

Оперштаб: число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
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После атаки, в течение дня, за помощью обратились еще двое человек
После атаки, в течение дня, за помощью обратились еще двое человек Фото:
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Увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА Украины по Сочи. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек», — заявил Оперштаб в telegram-канале. По информации, в течение дня, за помощью обратились еще двое человек. Таким образом, после атаки погибло двое человек, а еще 13 пострадали, также сообщили в ведомстве.

Ранее жители Сочи сообщали о серии взрывов в разных районах города, которые произошли в результате атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было отражено нападение 21 украинского БПЛА: десять уничтожены над Черным морем, девять — над Азовским, еще два — в воздушном пространстве Краснодарского края. Гости города во время атаки укрывались на подземных парковках.

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Увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА Украины по Сочи. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. «Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек», — заявил Оперштаб в telegram-канале. По информации, в течение дня, за помощью обратились еще двое человек. Таким образом, после атаки погибло двое человек, а еще 13 пострадали, также сообщили в ведомстве. Ранее жители Сочи сообщали о серии взрывов в разных районах города, которые произошли в результате атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было отражено нападение 21 украинского БПЛА: десять уничтожены над Черным морем, девять — над Азовским, еще два — в воздушном пространстве Краснодарского края. Гости города во время атаки укрывались на подземных парковках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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