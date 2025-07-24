В Екатеринбурге еще одного участника «адской автомойки» отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Артема Штуку, подозреваемого по делу так называемой «адской» автомойки. На период расследования он останется в СИЗО.
«Известно, что силовики предъявили Штуке обвинение по нескольким статьям УК. Включая незаконное проникновение в жилище, хищение и вымогательство», — сообщает «РимМедиа».
Ранее в рамках расследования этого уголовного дела был арестован Александр Лачугин, которого следствие считает возможным организатором преступной группы. История так называемой «адской» автомойки получила широкий резонанс после сообщений о похищении и издевательствах над студентками в Каменске-Уральском в феврале 2025 года.
Согласно данным следствия, Давид Анашкин, его брат, а также их общие знакомые вывезли четырех студенток на территорию автомойки, где избили, облили водой и покрыли пеной. Предварительной причиной происшествия стал конфликт между старшим из братьев Анашкиных и одной из потерпевших.
Позже следователи установили, что участники группы ранее уже привозили жертв на ту же автомойку, где осуществляли над ними насильственные действия и унижения, а также вымогали деньги. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!