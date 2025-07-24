В Екатеринбурге еще одного участника «адской автомойки» отправили в СИЗО

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Артема Штуку обвиняют в незаконном проникновении в жилище, хищении и вымогательстве
Артема Штуку обвиняют в незаконном проникновении в жилище, хищении и вымогательстве Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Артема Штуку, подозреваемого по делу так называемой «адской» автомойки. На период расследования он останется в СИЗО.

«Известно, что силовики предъявили Штуке обвинение по нескольким статьям УК. Включая незаконное проникновение в жилище, хищение и вымогательство», — сообщает «РимМедиа».

Ранее в рамках расследования этого уголовного дела был арестован Александр Лачугин, которого следствие считает возможным организатором преступной группы. История так называемой «адской» автомойки получила широкий резонанс после сообщений о похищении и издевательствах над студентками в Каменске-Уральском в феврале 2025 года.

Согласно данным следствия, Давид Анашкин, его брат, а также их общие знакомые вывезли четырех студенток на территорию автомойки, где избили, облили водой и покрыли пеной. Предварительной причиной происшествия стал конфликт между старшим из братьев Анашкиных и одной из потерпевших.

Позже следователи установили, что участники группы ранее уже привозили жертв на ту же автомойку, где осуществляли над ними насильственные действия и унижения, а также вымогали деньги. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Артема Штуку, подозреваемого по делу так называемой «адской» автомойки. На период расследования он останется в СИЗО. «Известно, что силовики предъявили Штуке обвинение по нескольким статьям УК. Включая незаконное проникновение в жилище, хищение и вымогательство», — сообщает «РимМедиа». Ранее в рамках расследования этого уголовного дела был арестован Александр Лачугин, которого следствие считает возможным организатором преступной группы. История так называемой «адской» автомойки получила широкий резонанс после сообщений о похищении и издевательствах над студентками в Каменске-Уральском в феврале 2025 года. Согласно данным следствия, Давид Анашкин, его брат, а также их общие знакомые вывезли четырех студенток на территорию автомойки, где избили, облили водой и покрыли пеной. Предварительной причиной происшествия стал конфликт между старшим из братьев Анашкиных и одной из потерпевших. Позже следователи установили, что участники группы ранее уже привозили жертв на ту же автомойку, где осуществляли над ними насильственные действия и унижения, а также вымогали деньги. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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