Пентагон выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков

Министерство обороны США выделит четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков и полевых хирургов. Об этом говорится в уведомлении о заключении контракта.
«Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургическим навыкам и доступам при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств», — отмечается в уведомлении Пентагона. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно информации министерства, реализацией программы займутся Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины и его субподрядчик Aspen Medical. В Пентагоне пояснили, что контракт является частью более широкой инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества между США и Украиной. Основной задачей проекта станет совершенствование системы оказания травматологической и психологической помощи пострадавшим во время боевых действий.
Ранее США неоднократно расширяли поддержку Украины, включая одобрение поставок оборудования для обслуживания бронетехники Bradley и зенитных комплексов HAWK на сумму более 300 миллионов долларов. Кроме того, американская сторона предоставляла техническую поддержку, обучение персонала и логистическую помощь, а также рассматривала возможность передачи Украине дополнительного вооружения через страны НАТО.
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