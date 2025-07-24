24 июля 2025

Пентагон выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевых хирургов и других медиков планируют обучать в течение 12 месяцев
Полевых хирургов и других медиков планируют обучать в течение 12 месяцев Фото:

Министерство обороны США выделит четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков и полевых хирургов. Об этом говорится в уведомлении о заключении контракта.

«Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургическим навыкам и доступам при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств», — отмечается в уведомлении Пентагона. Документ есть в распоряжении РИА Новости. 

Согласно информации министерства, реализацией программы займутся Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины и его субподрядчик Aspen Medical. В Пентагоне пояснили, что контракт является частью более широкой инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества между США и Украиной. Основной задачей проекта станет совершенствование системы оказания травматологической и психологической помощи пострадавшим во время боевых действий.

Ранее США неоднократно расширяли поддержку Украины, включая одобрение поставок оборудования для обслуживания бронетехники Bradley и зенитных комплексов HAWK на сумму более 300 миллионов долларов. Кроме того, американская сторона предоставляла техническую поддержку, обучение персонала и логистическую помощь, а также рассматривала возможность передачи Украине дополнительного вооружения через страны НАТО.

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Министерство обороны США выделит четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков и полевых хирургов. Об этом говорится в уведомлении о заключении контракта. «Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургическим навыкам и доступам при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств», — отмечается в уведомлении Пентагона. Документ есть в распоряжении РИА Новости.  Согласно информации министерства, реализацией программы займутся Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины и его субподрядчик Aspen Medical. В Пентагоне пояснили, что контракт является частью более широкой инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества между США и Украиной. Основной задачей проекта станет совершенствование системы оказания травматологической и психологической помощи пострадавшим во время боевых действий. Ранее США неоднократно расширяли поддержку Украины, включая одобрение поставок оборудования для обслуживания бронетехники Bradley и зенитных комплексов HAWK на сумму более 300 миллионов долларов. Кроме того, американская сторона предоставляла техническую поддержку, обучение персонала и логистическую помощь, а также рассматривала возможность передачи Украине дополнительного вооружения через страны НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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