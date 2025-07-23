В США одобрили новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

США одобрили продажу Украине оборудования для обслуживания и ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму более 300 миллионов долларов. Об этом сообщил Пентагон.
«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи иностранными военными правительству Украины боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 150 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс», — говорится в сообщении Пентагона.
Украинские власти отправили запрос на приобретение оборудования и услуг, необходимых для ремонта и восстановления боевых машин пехоты Bradley. В пакет также входят техническая поддержка, обучение персонала, публикационные материалы, а также сопутствующие элементы логистического и программного обеспечения. Оценочная сумма сделки составляет порядка 150 миллионов долларов. Суммарно США отправит Украине помощи на сумму более 300 миллионов долларов.
Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность продажи странам НАТО ракет и снарядов, которые впоследствии могут быть переданы Украине, а также о поставках зенитных комплексов Patriot. Такое решение было согласовано на июньском саммите НАТО, где альянс договорился компенсировать США стоимость вооружения. Российские власти неоднократно заявляли, что подобные поставки становятся законной целью для российских военных и способствуют эскалации конфликта.
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