В Пулково сделали объявление для авиапассажиров Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines объяснила причины задержки багажа на ряде рейсов дополнительными мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Об этом говорится в официальном заявлении аэропорта Пулково, опубликованном 24 июля.
«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Turkish Airlines рекомендует пассажирам, не обнаружившим свои вещи на ленте выдачи, немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost & Found), зарегистрировать официальную заявку и сохранить все багажные квитанции и билеты.
Кроме того, в авиакомпании уточнили, что пассажиры могут подать запрос на возмещение убытков через официальный сайт Turkish Airlines в разделе «Задержанный багаж». Компания заверяет, что предпринимает все необходимые меры для скорейшей доставки багажа владельцам.
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