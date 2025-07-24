24 июля 2025

В Пулково сделали объявление для авиапассажиров Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о задержках багажа в Пулково
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть багажа не была загружена на борт рейса
Часть багажа не была загружена на борт рейса Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines объяснила причины задержки багажа на ряде рейсов дополнительными мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Об этом говорится в официальном заявлении аэропорта Пулково, опубликованном 24 июля.

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Turkish Airlines рекомендует пассажирам, не обнаружившим свои вещи на ленте выдачи, немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost & Found), зарегистрировать официальную заявку и сохранить все багажные квитанции и билеты.

Кроме того, в авиакомпании уточнили, что пассажиры могут подать запрос на возмещение убытков через официальный сайт Turkish Airlines в разделе «Задержанный багаж». Компания заверяет, что предпринимает все необходимые меры для скорейшей доставки багажа владельцам.

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Авиакомпания Turkish Airlines объяснила причины задержки багажа на ряде рейсов дополнительными мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Об этом говорится в официальном заявлении аэропорта Пулково, опубликованном 24 июля. «В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Turkish Airlines рекомендует пассажирам, не обнаружившим свои вещи на ленте выдачи, немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost & Found), зарегистрировать официальную заявку и сохранить все багажные квитанции и билеты. Кроме того, в авиакомпании уточнили, что пассажиры могут подать запрос на возмещение убытков через официальный сайт Turkish Airlines в разделе «Задержанный багаж». Компания заверяет, что предпринимает все необходимые меры для скорейшей доставки багажа владельцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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