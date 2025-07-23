Сотни чемоданов россиян потеряли на рейсах Turkish Airlines: как найти свой багаж

Часть рейсов Turkish Airlines из Антальи прибывают в московские аэропорты Внуково и Шереметьево и петербургский Пулково без части багажа. Его доставляют с задержкой, другими самолетами. Пресс-службы воздушных гаваней выпустили рекомендации для пассажиров, в которых указали, как следует действовать при утере багажа.
Потерять чемодан при перелете можно в любое время по нескольким причинам. Основная: человеческий фактор, от которого не защищен никто. В связи с этим необходимо четко понимать схему действия в подобной ситуации: потерявшему чемодан пассажиру следует немедленно обратиться к стойке Lost and Found («Розыск багажа») или представителю авиакомпании и описать ситуацию. Подробнее о том, что делать при утере багажа — в материале URA.RU.
Рекомендации Внуково
Пассажиры, прилетевшие рейсами Turkish Airlines в московский аэропорт Внуково 20, 21 и 22 июля 2025 года, могут столкнуться с задержкой выдачи багажа, сообщили в telegram-канале пресс-службы аэропорта. В список затронутых рейсов входят:
- 20 июля 2025: Анталья (TK 3038, TK 3002), Даламан (TK 3104);
- 21 июля 2025: Анталья (TK 3002, TK 3152, TK 3038, TK 3048), Даламан (TK 3104);
- 22 июля 2025: Анталья (TK 3152, TK 3140, TK 1231, TK 3002, TK 3050, TK 3038, TK 211), Бодрум (TK 3126).
Если пассажир не получил багаж после прилета указанными рейсами, есть два варианта получения:
- Ожидать доставку: пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в другие аэропорты, получат свои вещи в ближайшее время без необходимости самостоятельного визита в аэропорт.
- Самостоятельно забрать багаж во Внуково: для ускорения получения можно лично прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта, которая работает круглосуточно.
Перед визитом рекомендуется связаться со службой розыска багажа (Lost & Found) аэропорта Внуково для уточнения статуса багажа и получения инструкций. Телефон: +7 (495) 436-77-60 (круглосуточно).
Для получения багажа при себе необходимо иметь:
- Документ, удостоверяющий личность;
- Посадочный талон;
- Багажную бирку.
В случае возникновения дополнительных вопросов или сложностей рекомендуется обращаться непосредственно в службу Lost & Found. Сотрудники аэропорта помогут уточнить местонахождение багажа и подскажут дальнейшие действия.
Рекомендации Пулково
С 20 июля 2025 года в аэропорту Пулково фиксируется увеличение числа случаев неполной комплектации багажа на рейсах, прибывающих из Антальи. По данным telegram-канала пресс-службы аэропорта, часть пассажиров не получает свои вещи сразу по прилету: багаж доставляется следующими рейсами по мере возможности авиакомпании.
Для оперативного решения проблемы Пулково ускорило прием и обработку заявлений по розыску багажа. За последние дни было принято порядка 350 заявлений, касающихся более 500 мест багажа. Багаж из Антальи поступает в Пулково ежедневно, после чего проходит необходимые процедуры и либо выдается владельцам лично, либо отправляется в другие аэропорты страны. Сроки возврата зависят от расписания рейсов и скорости обработки поступивших грузов.
Если после прилета пассажир не обнаружил свой багаж, ему следует действовать следующим образом:
- Обратиться в отдел розыска багажа (Lost & Found): не покидая зону выдачи багажа, найти соответствующую стойку и сообщить о пропаже;
- Заполнить заявление и таможенную декларацию: сотрудники Lost & Found помогут оформить все необходимые документы;
- Сохранить багажную бирку и посадочный талон: эти документы понадобятся для оформления заявления и дальнейшего взаимодействия с авиакомпанией;
- Следовать инструкциям сотрудников аэропорта: пассажиру сообщат о дальнейших шагах и сроках поиска багажа.
Общие рекомендации
Основные причины утери багажа
Чаще всего багаж теряется по двум причинам: из-за ошибок персонала аэропорта и наличия на чемодане старых бирок. Даже в современных аэропортах с высокотехнологичными системами сортировки человеческий фактор остается значимым: неправильное оформление, плохо приклеенные или перепутанные штрихкоды, а также ошибки грузчиков при пересадках.
Особенно велик риск, если у пассажира короткое время между рейсами. Кроме того, багаж могут случайно забрать другие люди. Чтобы снизить этот риск, рекомендуется отметить свой чемодан яркой лентой или наклейкой и удалить все старые бирки.
Что делать, если багаж не прибыл
Если чемодан не появился на ленте, первым делом пассажиру следует обратиться к стойке Lost and Found в зале прилета или к представителю авиакомпании. При этом потребуется паспорт, посадочный талон и багажная квитанция. Далее нужно заполнить акт о розыске багажа (PIR), описав внешний вид и содержимое чемодана. Один экземпляр акта остается у заявителя. После этого остается ждать — поиск багажа может занять до 21 дня.
Как отслеживать статус поиска
Многие авиакомпании предоставляют возможность отслеживать статус поиска багажа на своем сайте. После обнаружения чемодана с заявителем свяжутся для передачи или доставки багажа. Если по истечении 21 дня багаж не найден, он признается утерянным, и пассажир вправе подать претензию на компенсацию.
Компенсация за утерю или задержку багажа
Согласно российскому законодательству, перевозчик обязан компенсировать утрату, недостачу или повреждение багажа. Компенсация выплачивается даже без дополнительной страховки. Если багаж задержан, следует сохранить чеки на приобретенные необходимые вещи — их можно приложить к заявлению на компенсацию. Размер выплаты зависит от внутренних правил авиакомпании и международных конвенций.
Страхование багажа: когда это выгодно
Страхование багажа можно оформить как дополнительную опцию при покупке билета. Размер и условия компенсации зависят от выбранной страховой компании. Если выплата по страховке меньше, чем положено по закону, авиакомпания обязана доплатить разницу. Для дорогих вещей можно отдельно объявить ценность багажа за дополнительную плату.
Порядок действий при повреждении багажа
Если багаж поврежден, необходимо зафиксировать это в аэропорту и составить акт PIR. Для получения компенсации потребуется предоставить чеки на ремонт или покупку чемодана, а также документы, подтверждающие факт повреждения.
Как быстро вернуть найденный багаж
После обнаружения багажа с вами свяжутся для передачи. Обычно услуга доставки бесплатна, но иногда быстрее забрать чемодан самостоятельно. Невостребованный багаж хранится в аэропорту около месяца.
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