24 июля 2025

ФК «Урал» готовит место для хорватского полузащитника из «Торпедо»

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В прошлом сезоне Марио Чурич сыграл за «Торпедо» 29 матчей
В прошлом сезоне Марио Чурич сыграл за «Торпедо» 29 матчей Фото:

Футбольный клуб «Урал» ведет поиск опорного полузащитника и намерен усилить состав до закрытия летнего трансферного окна. В числе основных кандидатов на переход в екатеринбургский клуб рассматривается хавбек московского «Торпедо» Марио Чурич.

«Московский клуб готов рассматривать предложение по футболисту, если оно поступит», — сообщает Metaratings.ru. На счету 26-летнего Марио Чурича четыре забитых гола за прошлый сезон. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в миллион евро.

Ранее «Урал» покинул главный тренер Олег Шатов. Решение об уходе, по его словам, он принял самостоятельно после того, как «шмели» не попали в РПЛ.

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Футбольный клуб «Урал» ведет поиск опорного полузащитника и намерен усилить состав до закрытия летнего трансферного окна. В числе основных кандидатов на переход в екатеринбургский клуб рассматривается хавбек московского «Торпедо» Марио Чурич. «Московский клуб готов рассматривать предложение по футболисту, если оно поступит», — сообщает Metaratings.ru. На счету 26-летнего Марио Чурича четыре забитых гола за прошлый сезон. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в миллион евро. Ранее «Урал» покинул главный тренер Олег Шатов. Решение об уходе, по его словам, он принял самостоятельно после того, как «шмели» не попали в РПЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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