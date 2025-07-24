ФК «Урал» готовит место для хорватского полузащитника из «Торпедо»

Футбольный клуб «Урал» ведет поиск опорного полузащитника и намерен усилить состав до закрытия летнего трансферного окна. В числе основных кандидатов на переход в екатеринбургский клуб рассматривается хавбек московского «Торпедо» Марио Чурич.
«Московский клуб готов рассматривать предложение по футболисту, если оно поступит», — сообщает Metaratings.ru. На счету 26-летнего Марио Чурича четыре забитых гола за прошлый сезон. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в миллион евро.
Ранее «Урал» покинул главный тренер Олег Шатов. Решение об уходе, по его словам, он принял самостоятельно после того, как «шмели» не попали в РПЛ.
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