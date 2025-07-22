Экс-главный тренер «Урала» раскрыл, почему ушел из команды

Бывший главный тренер и игрок ФК «Урал» Олег Шатов покинул команду из-за невыхода в элиту футбола (Российскую премьер-лигу, РПЛ), в чем он обвинил судейство, назвав нелогичными решения арбитров по ходу сезона, в частности в играх против «Ахамата». Об этом спортсмен рассказал в интервью российскому футболисту Федору Смолову.
«Когда ты берешь на себя такую ответственность, надо быть готовым и к последствиям. Не выполнил задачу — значит, нужно уйти», — сказал Шатов. Он также отметил работу судейства: «Если честно — это был цирк. Я не люблю оправданий, но было видно, что кто-то очень не хотел, чтобы мы вернулись в РПЛ. Я впервые столкнулся с этим как тренер».
По словам бывшего тренера «Урала», решение об уходе он принял сам, президент ФК Григорий Иванов на него не давил. Несмотря на то, что Шатову не удалось вывести команду в РПЛ, он не собирается бросать тренировать. Теперь он хочет получить необходимую лицензию, чтобы работать главным тренером. До этого он занимал эту должность де-факто, а де-юре — Сергей Томаров.
Сейчас «Уралом» руководит Мирослав Ромащенко, который успел поработать вместе со Станиславом Черчесовым и возглавлял грозненский «Ахмат». После провального сезона команду покинул не только Шатов, но и Томаров, а также вице-президент Игорь Смольников. Позже у клуба появился шанс на выход в РПЛ из-за исключения из лиги «Торпедо», однако место отдали «Оренбургу».
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