Гражданин Китая погиб при крушении самолета Ан-24

Гражданин Китая находился на борту пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области 25 июля. Об этом сообщили в представительстве Министерства иностранных дел России в Амурской области.
«Да (был гражданин КНР — прим. URA.RU), представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР», — заявили РИА Новости в ведомстве. В представительстве уточнили, что в настоящее время сотрудники российского МИД совместно с китайским генконсульством ведут работу по установлению родственников погибшего иностранца.
Ранее руководитель авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов подтвердил, что самолет Ан-24 перед вылетом прошел необходимое техническое обслуживание. Как сообщил Саламатов в беседе 360.ru, все воздушные суда проходят обязательную проверку перед каждым рейсом, и разбившийся неподалеку от Тынды Ан-24 не стал исключением. Кроме того, глава авиакомпании добавил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы будет оказана материальная помощь.
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