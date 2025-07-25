Гражданин Китая погиб при крушении самолета Ан-24

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На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая
На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Гражданин Китая находился на борту пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области 25 июля. Об этом сообщили в представительстве Министерства иностранных дел России в Амурской области.

«Да (был гражданин КНР — прим. URA.RU), представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР», — заявили РИА Новости в ведомстве. В представительстве уточнили, что в настоящее время сотрудники российского МИД совместно с китайским генконсульством ведут работу по установлению родственников погибшего иностранца.

Ранее руководитель авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов подтвердил, что самолет Ан-24 перед вылетом прошел необходимое техническое обслуживание. Как сообщил Саламатов в беседе 360.ru, все воздушные суда проходят обязательную проверку перед каждым рейсом, и разбившийся неподалеку от Тынды Ан-24 не стал исключением. Кроме того, глава авиакомпании добавил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы будет оказана материальная помощь.

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Гражданин Китая находился на борту пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области 25 июля. Об этом сообщили в представительстве Министерства иностранных дел России в Амурской области. «Да (был гражданин КНР — прим. URA.RU), представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР», — заявили РИА Новости в ведомстве. В представительстве уточнили, что в настоящее время сотрудники российского МИД совместно с китайским генконсульством ведут работу по установлению родственников погибшего иностранца. Ранее руководитель авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов подтвердил, что самолет Ан-24 перед вылетом прошел необходимое техническое обслуживание. Как сообщил Саламатов в беседе 360.ru, все воздушные суда проходят обязательную проверку перед каждым рейсом, и разбившийся неподалеку от Тынды Ан-24 не стал исключением. Кроме того, глава авиакомпании добавил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы будет оказана материальная помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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