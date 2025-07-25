Бастрыкин сообщил о более 330 погибших мирных жителях Курской области

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Бастрыкин раскрыл число жертв среди мирного населения после вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин раскрыл число жертв среди мирного населения после вторжения ВСУ в Курскую область Фото:

Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 получили ранения в результате вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области — прим. URA.RU) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — заявил Бастрыкин РИА Новости. По его словам, среди пострадавших значительное количество гражданского населения, в том числе дети.

В апреле начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины. Последним населенным пунктом, взятым под контроль, стало село Горналь, расположенное в Суджанском районе. Таким образом, боевые действия на территории Курской области, связанные с вторжением украинских войск, продолжались в общей сложности 8 месяцев и 20 дней.

Кроме того, в своем докладе Герасимов впервые официально подтвердил участие военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики в боях на территории региона, отметив, что их пребывание осуществлялось в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 получили ранения в результате вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. «В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области — прим. URA.RU) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — заявил Бастрыкин РИА Новости. По его словам, среди пострадавших значительное количество гражданского населения, в том числе дети. В апреле начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины. Последним населенным пунктом, взятым под контроль, стало село Горналь, расположенное в Суджанском районе. Таким образом, боевые действия на территории Курской области, связанные с вторжением украинских войск, продолжались в общей сложности 8 месяцев и 20 дней. Кроме того, в своем докладе Герасимов впервые официально подтвердил участие военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики в боях на территории региона, отметив, что их пребывание осуществлялось в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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