Аэропорт Сочи возобновил работу

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В Сочи снова работает аэропорт
В Сочи снова работает аэропорт Фото:

Аэропорт Сочи возобновил работу после временного прекращения приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали в telegram-канале аэропорта.

В администрации аэропорта уточнили, что сейчас формируется новое расписание для обслуживания всех рейсов с учетом вынужденных изменений. Представители аэропорта подчеркнули, что делают все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, однако на полное восстановление потребуется один-два дня.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своем рейсе на онлайн-табло, на мониторах в терминале или через telegram-бота. Кроме того, получить обновления можно по контактам, указанным при бронировании билета, так как авиаперевозчики информируют о всех изменениях напрямую.

Ранее в южных регионах России был введен режим «Ковер», в результате чего восемь аэропортов приостановили прием и отправку рейсов, пишет «Царьград». В их число вошли воздушные гавани Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова, а также Сочи. Сроки возобновления работы остальных аэропортов пока не уточняются.

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Аэропорт Сочи возобновил работу после временного прекращения приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали в telegram-канале аэропорта. В администрации аэропорта уточнили, что сейчас формируется новое расписание для обслуживания всех рейсов с учетом вынужденных изменений. Представители аэропорта подчеркнули, что делают все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, однако на полное восстановление потребуется один-два дня. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своем рейсе на онлайн-табло, на мониторах в терминале или через telegram-бота. Кроме того, получить обновления можно по контактам, указанным при бронировании билета, так как авиаперевозчики информируют о всех изменениях напрямую. Ранее в южных регионах России был введен режим «Ковер», в результате чего восемь аэропортов приостановили прием и отправку рейсов, пишет «Царьград». В их число вошли воздушные гавани Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова, а также Сочи. Сроки возобновления работы остальных аэропортов пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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