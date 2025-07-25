Экс-губернатор Иркутской области был бенефициаром авиакомпании с разбитым Ан-24

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко оказался бенефициаром компании «Ангара сервис», которая занимается продажей авиабилетов на рейсы перевозчика «Ангара», включая самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. Информация об этом содержится в данных системы «Спарк».
Согласно сведениям из базы, именно Ерощенко владеет долей в юридическом лице ООО «Ангара сервис». Эта компания осуществляет реализацию билетов на авиарейсы, которые выполняет авиакомпания «Ангара», в том числе на самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области. На данный момент в системе он значится как основной владелец.
Сейчас на месте аварии пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области продолжают осуществлять деятельность представители Тындинской транспортной прокуратуры. Сотрудники остаются на месте происшествия для обеспечения координации действий правоохранительных органов, пишет 360.ru. Кроме того, к работе на месте чрезвычайной ситуации присоединился заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.
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