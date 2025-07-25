Экс-губернатор Иркутской области был бенефициаром авиакомпании с разбитым Ан-24

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Бенефициаром компании «Ангара сервис» Сергей Ерощенко
Бенефициаром компании «Ангара сервис» Сергей Ерощенко Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко оказался бенефициаром компании «Ангара сервис», которая занимается продажей авиабилетов на рейсы перевозчика «Ангара», включая самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. Информация об этом содержится в данных системы «Спарк».

Согласно сведениям из базы, именно Ерощенко владеет долей в юридическом лице ООО «Ангара сервис». Эта компания осуществляет реализацию билетов на авиарейсы, которые выполняет авиакомпания «Ангара», в том числе на самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области. На данный момент в системе он значится как основной владелец.

Сейчас на месте аварии пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области продолжают осуществлять деятельность представители Тындинской транспортной прокуратуры. Сотрудники остаются на месте происшествия для обеспечения координации действий правоохранительных органов, пишет 360.ru. Кроме того, к работе на месте чрезвычайной ситуации присоединился заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.

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Бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко оказался бенефициаром компании «Ангара сервис», которая занимается продажей авиабилетов на рейсы перевозчика «Ангара», включая самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. Информация об этом содержится в данных системы «Спарк». Согласно сведениям из базы, именно Ерощенко владеет долей в юридическом лице ООО «Ангара сервис». Эта компания осуществляет реализацию билетов на авиарейсы, которые выполняет авиакомпания «Ангара», в том числе на самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области. На данный момент в системе он значится как основной владелец. Сейчас на месте аварии пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области продолжают осуществлять деятельность представители Тындинской транспортной прокуратуры. Сотрудники остаются на месте происшествия для обеспечения координации действий правоохранительных органов, пишет 360.ru. Кроме того, к работе на месте чрезвычайной ситуации присоединился заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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