Беспилотники уничтожены над девятью областями России

Над девятью регионами России сбито 105 дронов ВСУ
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За ночь над регионами России сбито более ста беспилотников
За ночь над регионами России сбито более ста беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 25 июля российские средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в telegram-канале ведомства. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской (26 аппаратов), Брянской (25), Ростовской (23) областями, а также над Азовским морем (девять целей).

Кроме того, по информации министерства, восемь беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, три — над Курской областью, еще три — над Тамбовской областью. По два и одному дрону сбиты соответственно в Воронежской и Орловской областях.

Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о наличии угрозы со стороны украинских беспилотников. На всем Северном Кавказе был введен оперативный план «Ковер», пишет «Царьград». Режим повышенной опасности, связанный с угрозой применения дронов, действовал также на территории Дагестана, Адыгеи, Астраханской области и Ставропольского края.

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В ночь на 25 июля российские средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в telegram-канале ведомства. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской (26 аппаратов), Брянской (25), Ростовской (23) областями, а также над Азовским морем (девять целей). Кроме того, по информации министерства, восемь беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, три — над Курской областью, еще три — над Тамбовской областью. По два и одному дрону сбиты соответственно в Воронежской и Орловской областях. Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о наличии угрозы со стороны украинских беспилотников. На всем Северном Кавказе был введен оперативный план «Ковер», пишет «Царьград». Режим повышенной опасности, связанный с угрозой применения дронов, действовал также на территории Дагестана, Адыгеи, Астраханской области и Ставропольского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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