Родственникам погибших в крушении Ан-24 рассказали, куда можно обратиться за помощью

В Тынде Амурской области начал работу пункт временного размещения для родственников погибших в результате крушения самолета Ан-24, произошедшего в окрестностях города. Об этом сообщил представитель городской администрации.
«Для прибывших в город родственников пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе, организован пункт временного размещения. Он уже работает, люди размещаются, сотрудники МЧС и родные тоже», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, пункт размещения оборудован на базе местной спортивной школы.
Администрация Благовещенска также включилась в оказание помощи семьям погибших. В мэрии сообщили, что для прибывающих в город родственников подготовлено бесплатное размещение в гостинице «Дружба». Кроме этого, городские власти пообещали предоставить семьям всю необходимую поддержку, включая организацию проживания и решение бытовых вопросов.
Международный аэропорт Благовещенска ввел дополнительные меры поддержки для родных погибших пассажиров Ан-24. Пресс-служба аэропорта уточнила, что сотрудники будут индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родственников, а также предоставят им бесплатный доступ к услугам бизнес-зала.
Ранее в Тынде жители создали стихийный мемориал в знак скорби по жертвам авиакатастрофы с участием самолета Ан-24. Мемориал разместился на территории сквера, расположенного напротив ресторана «Ильяс», пишет RT. В память о погибших тындинцы приносят цветы, зажигают свечи и оставляют мягкие игрушки.
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