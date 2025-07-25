Стало известно о первых погибших в результате конфликта Таиланда и Камбоджи

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе
новость из сюжетаМежду Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения
В Таиланде в результате конфликта с Камбоджей погибли 15 человек. Об этом сообщает Минздрав.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки: что известно о вооруженном столкновении стран
«Количество погибших в Таиланде в результате конфликта с Камбоджей выросло до 15», — сообщили в Министерстве здравоохранения РИА Новости. Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе между двумя странами. Основной удар пришелся на провинцию Сурин, расположенную на северо-востоке Таиланда. 24 июля 2025 года с территории Камбоджи были зафиксированы артиллерийские обстрелы.
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