Стало известно о первых погибших в результате конфликта Таиланда и Камбоджи

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Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

В Таиланде в результате конфликта с Камбоджей погибли 15 человек. Об этом сообщает Минздрав.

«Количество погибших в Таиланде в результате конфликта с Камбоджей выросло до 15», — сообщили в Министерстве здравоохранения РИА Новости. Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе между двумя странами. Основной удар пришелся на провинцию Сурин, расположенную на северо-востоке Таиланда. 24 июля 2025 года с территории Камбоджи были зафиксированы артиллерийские обстрелы.

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В Таиланде в результате конфликта с Камбоджей погибли 15 человек. Об этом сообщает Минздрав. «Количество погибших в Таиланде в результате конфликта с Камбоджей выросло до 15», — сообщили в Министерстве здравоохранения РИА Новости. Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе между двумя странами. Основной удар пришелся на провинцию Сурин, расположенную на северо-востоке Таиланда. 24 июля 2025 года с территории Камбоджи были зафиксированы артиллерийские обстрелы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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