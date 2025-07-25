В Майкопе на дачный участник упал беспилотник

В Майкопе и Гиагинском районе Республики Адыгея упали три украинских беспилотника, один из которых рухнул на дачный участок. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
«Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет», — написал Кумпилов в своем telegram-канале.
В Майкопе в ходе обследования территории были эвакуированы четыре человека, однако впоследствии им разрешили вернуться в свои дома. Угрозы для населения нет. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и представители муниципальных властей.
В минувшую ночь российские системы ПВО ликвидировали в воздушном пространстве страны 105 украинских дронов. Наибольшее число беспилотников ВСУ было сбито над Белгородской областью — 26 единиц, а также над Брянской областью, где было уничтожено 25 дронов, пишет RT.
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