В четырех регионах РФ задержаны соучастники украинских кол-центров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленники осуществляли регулярные телефонные звонки гражданам РФ
Злоумышленники осуществляли регулярные телефонные звонки гражданам РФ Фото:

Соучастники мошеннических украинских кол-центров задержаны в четырех регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан РФ», — рассказали в ЦОС, передает ТАСС. Злоумышленники с помощью украинских кол-центров осуществляли регулярные телефонные звонки гражданам РФ с целью вымогательства денежных средств в особо крупных размерах.

В качестве пособников мошенники привлекали граждан из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области. Была подтверждена причастность задержанных к 33 эпизодам телефонного мошенничества. Общий ущерб, причиненный российским гражданам, превысил 200 миллионов рублей.

В Череповце правоохранители задержали мужчину, который передал украинским кол-центрам информацию свыше чем о 27 тысячах граждан РФ. За распространение персональных данных мужчина получил вознаграждение в криптовалюте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соучастники мошеннических украинских кол-центров задержаны в четырех регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. «Пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан РФ», — рассказали в ЦОС, передает ТАСС. Злоумышленники с помощью украинских кол-центров осуществляли регулярные телефонные звонки гражданам РФ с целью вымогательства денежных средств в особо крупных размерах. В качестве пособников мошенники привлекали граждан из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области. Была подтверждена причастность задержанных к 33 эпизодам телефонного мошенничества. Общий ущерб, причиненный российским гражданам, превысил 200 миллионов рублей. В Череповце правоохранители задержали мужчину, который передал украинским кол-центрам информацию свыше чем о 27 тысячах граждан РФ. За распространение персональных данных мужчина получил вознаграждение в криптовалюте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...