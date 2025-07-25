В четырех регионах РФ задержаны соучастники украинских кол-центров

Соучастники мошеннических украинских кол-центров задержаны в четырех регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан РФ», — рассказали в ЦОС, передает ТАСС. Злоумышленники с помощью украинских кол-центров осуществляли регулярные телефонные звонки гражданам РФ с целью вымогательства денежных средств в особо крупных размерах.
В качестве пособников мошенники привлекали граждан из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области. Была подтверждена причастность задержанных к 33 эпизодам телефонного мошенничества. Общий ущерб, причиненный российским гражданам, превысил 200 миллионов рублей.
В Череповце правоохранители задержали мужчину, который передал украинским кол-центрам информацию свыше чем о 27 тысячах граждан РФ. За распространение персональных данных мужчина получил вознаграждение в криптовалюте.
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