Россияне несут цветы и игрушки в память о погибших при крушении Ан-24. Фоторепортаж

На месте крушения Ан-24 обнаружены бортовые самописцы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Падение самолета Ан-24 в 15 километрах от Тынды стало шокирующим событием. В катастрофе погибли 49 человек. Из них было 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая детей. По последним данным, на месте трагедии обнаружены бортовые самописцы. В ближайшее время они будут доставлены в Москву для изучения. 

В связи крушением самолета в России стали отрываться стихийные мемориалы. Так произошло в самой Тынде. Там также появились портреты двух врачей, которые находились в самолете.

Также открыт мемориал в Благовещенске. Он находится у ротонды на набережной реки Амур. Туда поместили баннер с надписью «Тында 24.07.2025 Скорбим». В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Фоторепортаж с организованных мемориалов — в материале URA.RU.

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Падение самолета Ан-24 в 15 километрах от Тынды стало шокирующим событием. В катастрофе погибли 49 человек. Из них было 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая детей. По последним данным, на месте трагедии обнаружены бортовые самописцы. В ближайшее время они будут доставлены в Москву для изучения.  В связи крушением самолета в России стали отрываться стихийные мемориалы. Так произошло в самой Тынде. Там также появились портреты двух врачей, которые находились в самолете. Также открыт мемориал в Благовещенске. Он находится у ротонды на набережной реки Амур. Туда поместили баннер с надписью «Тында 24.07.2025 Скорбим». В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Фоторепортаж с организованных мемориалов — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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