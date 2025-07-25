Падение самолета Ан-24 в 15 километрах от Тынды стало шокирующим событием. В катастрофе погибли 49 человек. Из них было 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая детей. По последним данным, на месте трагедии обнаружены бортовые самописцы. В ближайшее время они будут доставлены в Москву для изучения.
В связи крушением самолета в России стали отрываться стихийные мемориалы. Так произошло в самой Тынде. Там также появились портреты двух врачей, которые находились в самолете.
Также открыт мемориал в Благовещенске. Он находится у ротонды на набережной реки Амур. Туда поместили баннер с надписью «Тында 24.07.2025 Скорбим». В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Фоторепортаж с организованных мемориалов — в материале URA.RU.
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