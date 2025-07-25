ФСБ опубликовала кадры задержания помогавшим украинским мошенникам россиян

ФСБ опубликовала видеозаписи задержания организованной группы, причастной к масштабному дистанционному мошенничеству. Операция прошла сразу в четырех регионах: Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники сотрудничали с кол-центрами, расположенными на территории Украины. С их помощью они регулярно совершали телефонные звонки гражданам России, представляясь сотрудниками банков или госструктур и вымогая крупные суммы денег. Особенностью схемы стало то, что в качестве пособников преступники привлекали малообеспеченных и социально неблагополучных жителей Новосибирской области.
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