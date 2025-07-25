Защита главреда telegram-канала Baza обжаловала его арест

Адвокат главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, обжаловал решение суда о его аресте. Об этом сообщил журналистам защитник Трифонова Алексей Михальчик.
«... суд города Москвы зарегистрировал мою апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова», — заявил Михальчик в своем telegram-канале. По его словам, материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в Московский городской суд, однако дата слушания пока не определена.
Ранее главред telegram-канала Baza Глеб Трифонов был заключен под стражу до 20 сентября по обвинению в даче взятки, пишет RT. 22 июля журналиста доставили на допрос, который продолжался 10 часов, в течение этого времени ему не предоставили доступа к адвокату. Одновременно в редакции издания проводились обыски. Следствие аргументировало необходимость ареста возможностью уничтожения улик и попыткой скрыться от органов расследования. Сам Трифонов свою вину отрицает.
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