Защита главреда telegram-канала Baza обжаловала его арест

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Защита Трифонова обжаловала его арест
Защита Трифонова обжаловала его арест Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Адвокат главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, обжаловал решение суда о его аресте. Об этом сообщил журналистам защитник Трифонова Алексей Михальчик.

«... суд города Москвы зарегистрировал мою апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова», — заявил Михальчик в своем telegram-канале. По его словам, материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в Московский городской суд, однако дата слушания пока не определена.

Ранее главред telegram-канала Baza Глеб Трифонов был заключен под стражу до 20 сентября по обвинению в даче взятки, пишет RT. 22 июля журналиста доставили на допрос, который продолжался 10 часов, в течение этого времени ему не предоставили доступа к адвокату. Одновременно в редакции издания проводились обыски. Следствие аргументировало необходимость ареста возможностью уничтожения улик и попыткой скрыться от органов расследования. Сам Трифонов свою вину отрицает.

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Адвокат главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, обжаловал решение суда о его аресте. Об этом сообщил журналистам защитник Трифонова Алексей Михальчик. «... суд города Москвы зарегистрировал мою апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова», — заявил Михальчик в своем telegram-канале. По его словам, материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в Московский городской суд, однако дата слушания пока не определена. Ранее главред telegram-канала Baza Глеб Трифонов был заключен под стражу до 20 сентября по обвинению в даче взятки, пишет RT. 22 июля журналиста доставили на допрос, который продолжался 10 часов, в течение этого времени ему не предоставили доступа к адвокату. Одновременно в редакции издания проводились обыски. Следствие аргументировало необходимость ареста возможностью уничтожения улик и попыткой скрыться от органов расследования. Сам Трифонов свою вину отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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