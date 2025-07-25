Единороссы массово снимаются с новосибирских выборов в пользу КПРФ

«Единая Россия» массово снимает своих кандидатов с выборов в новосибирское заксобрание, уступая мандаты КПРФ. Четыре победителя праймериз ЕР не попали в итоговые списки партии. Об этом стало известно после публикации документа.
Согласно предвыборным спискам, не стали участвовать действующий вице-спикер горсовета Николай Тямин, парламентарии из заксо Александр Щербак, влиятельный депутат горсовета Андрей Гудовский, преподаватель Олег Гулей. По данным источника URA.RU, областные власти зачистили территорию под ресурсных кандидатов от КПРФ.
«Там должны избраться представители группы „Первомайских“ — бизнесмены и действующие депутаты Роман Яковлев, Дмитрий Макаров, Евгений Смышляев, а также неформальный руководитель группы Андрей Любавский, который сегодня заседает в горсовете. В этом созыве территория также закреплена за компартией», — сообщил источник агентства, близкий к новосибирским властям.
С клубом «Первомаец» связывают сенатора-единоросса и трехкратного победителя олимпийских игр Александра Карелина, чей фонд входил в состав учредителей организации. Карелин — партийный куратор новосибирских выборов от ЕР. Договоренности о закреплении территории за КПРФ заключились еще за несколько месяцев до начала кампании.
Политолог Алексей Мазур полагает, что новосибирские праймериз подорвали доверие к этому механизму. «У многих людей остался осадок, который публично не выражается. Но тем, кто знает и наблюдает, понятно, что ход и итоги праймериз оставляют желать лучшего», — сказал агентству эксперт.
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